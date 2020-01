Em Davos, Guedes participará de painéis sobre AL, dominância do dólar e indústria

O ministro da Economia, Paulo Guedes, participará de três painéis de discussão durante o Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos, na Suíça, na próxima semana, além de uma agenda recheada de encontros. As informações estão disponíveis no site do evento.

Entre os temas que serão debatidos pelo ministro, estão as perspectivas para a América Latina e a dominância do dólar na economia mundial.

Na terça-feira, 21, a partir das 5h30 (de Brasília), pelo horário de Brasília, Guedes debate o futuro do setor industrial no painel "Moldando o futuro da indústria avançada".

No mesmo dia, às 10h30 , ao lado do presidente do Equador, Lenin Moreno, e outros convidados, o ministro participa do debate "Perspectivas para a América Latina".

Já na quinta-feira, 23, ao meio-dia, Guedes integra o quadro de convidados do painel "Desafiando a dominância do dólar".