Em curso do IEL, funcionários de empresas aprendem a trabalhar em equipe

Durante quatro dias, os colaboradores de seis empresas de Mato Grosso do Sul desenvolverão competências que vão facilitar a formação de equipes dentro no ambiente de trabalho, fortalecendo as relações entre o grupo e interação no dia a dia. Eles participam do curso “Desenvolvimento de Equipes”, oferecido pelo IEL, em Campo Grande (MS), e o objetivo é ampliar nos participantes a competência quanto à compreensão dos fatores e processos que facilitam a evolução dos grupos de trabalho e, desta forma, trazer resultados positivos para o ambiente organizacional, conforme explica a instrutora Claudia Marcondes, que é psicóloga e consultora organizacional.

Na aula inaugural, realizada na noite desta segunda-feira (24/04), na sala de treinamento do IEL, os representantes das empresas inscritas participaram de uma espécie de “integração”, de forma a exercer o autoconhecimento e refletirem sobre os motivos que os levaram a se interessar pelo tema. Líder do setor de extrusão da Brasráfia, Antonio de Souza Diniz, já participou com sua equipe de outros cursos da área empresarial do IEL e afirma que esta é uma forma de investir na competitividade da empresa. “Melhora bastante a forma como trabalhamos, não é o primeiro curso que faço e, sempre que posso, participamos”, afirmou.

Do escritório Ernesto Borges Advogados, a supervisora administrativa Bruna Maria de Oliveira Bezerra conta que a empresa busca constantemente investir na equipe. “Hoje, são mais de 580 funcionários atuando, e sempre buscamos aprimorar nossos conhecimentos. É um investimento que a empresa fez em mim para desenvolver cada vez mais a equipe”, avaliou. Já a proprietária do Supermercado Super Rede, Letícia Martins, cresceu junto com a empresa da família e, agora que o pai pretende se aposentar, está prestes a assumir os negócios. “Por isso a importância de fazer o curso. Estou acostumada a lidar com pessoas, clientes, fornecedores, mas, como vou assumir a parte de recursos humanos, será outra dinâmica e preciso estar preparada para isso”, considerou.

Colaborador da área de relações com o mercado do IEL, Jonadabe Oliveira Alves optou por fazer o curso, junto com outros colegas de trabalho, em busca de aperfeiçoamento. “No ambiente de trabalho de qualquer empresa, em geral, existe um ambiente cordial e de bom relacionamento, mas é preciso ter um olhar mais estratégico sobre isso. Integrar bem novos colaboradores, novos processos e, para isso, é importante ter conhecimento”, analisou.

Serviço - Para acompanhar os cursos da área empresarial do IEL basta ligar no telefone (67) 3044-2126 ou 3044-2131 ou, ainda, pelo site www.ms.iel.org.br/

