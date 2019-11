Em Corumbá, Longen anuncia R$ 5 milhões para reforma e novos laboratórios do Senai

A unidade do Senai de Corumbá vai passar por uma completa obra de reforma e ganhará dois novos laboratórios – de manutenção automotiva e de refrigeração -, além da modernização do laboratório de mineração, totalizando um investimento de R$ 5 milhões - Foto: Divulgação/Assessoria

A unidade do Senai de Corumbá vai passar por uma completa obra de reforma e ganhará dois novos laboratórios – de manutenção automotiva e de refrigeração -, além da modernização do laboratório de mineração, totalizando um investimento de R$ 5 milhões. O anúncio feito no fim da tarde ontem (12), no município fronteiriço, pelo presidente da Fiems, Sérgio Longen, após reunião com o prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Paulo Corrêa, com o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, com o presidente da Faems, Alfredo Zamlutti, e com os demais diretores do Sistema Fiems.

"A retomada da economia mostra que nós precisamos avançar na questão da qualificação de trabalhadores e Corumbá, que já tem um grande potencial, vai precisar dessa mão de obra capacidade para atender as demandas que vão surgir com a mineradora Vale retomando os investimentos. Além disso, a indústria do turismo está fortalecida na região e, por isso, entendo que chegou o momento de unir os esforços e investir nessa qualificação de trabalhadores. A unidade do Senai já está estruturada, mas precisava de ajustes e, como o prefeito ajudou com a pavimentação da via lateral, agora poderemos operar com 100% da capacidade dos nossos laboratórios já instalados, sem contar os dois novos que vamos construir. Enfim, agora, a nossa unidade está apta a receber esses investimentos da ordem de R$ 5 milhões para a adequação do Senai local", declarou Sérgio Longen.

O líder industrial também aproveitou para anunciar que, para o próximo ano, a unidade do Senai em Corumbá ofertará quatro novos cursos: despacho aduaneiro, Indústria 4.0, refrigeração e manutenção automotiva. "Há muito tempo, eu e a diretoria da Fiems buscava a concretização dessa promessa de asfaltar essa avenida que passa ao lado da nossa unidade, pois essa pavimentação atende as necessidades dos nossos laboratórios nas áreas de mineração e de automação industrial que não podiam funcionar 100% devido à poeira provocada pelo tráfego constante de caminhões pesados pela via. Agora, com esse asfalto, vamos podemos avançar com as obras de reforma e modernização do Senai", destacou, referindo-se à pavimentação da Avenida Senador Paulino Lopes da Costa, no Bairro Maria Leite, em Corumbá (MS).

Na avaliação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Paulo Corrêa, o asfalto da Avenida Senador Paulino Lopes da Costa era um pedido que já tínhamos feito ao prefeito Marcelo Iunes no ano passado e que agora foi atendido. "Além dos laboratórios já existentes na unidade do Senai, há o projeto de implantação de mais dois laboratórios aqui no Senai de Corumbá, investimento de cerca de R$ 5 milhões. Aquele movimento de carretas transportando minério de ferro deixava uma poeira muito grande e inviabilizava o trabalho dos laboratórios e não permitia a implantação desses novos laboratórios, mas agora temos uma nova realidade graças ao prefeito que atendeu o nosso pleito", reforçou.

O prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, completa que a pavimentação da Avenida Senador Paulino Lopes da Costa, no Bairro Maria Leite, foi um pedido feito pelo presidente da Fiems, Sérgio Longen, e pelo deputado estadual Paulo Corrêa ainda no ano passado para que os laboratórios do Senai tivessem condições de operar em sua capacidade plena. "A poeira prejudicava esse funcionamento e, por isso, a equipe da Prefeitura fez o estudo e comprovou a viabilidade fazer esse asfalto. Além disso, o presidente Sérgio Longen anunciou a construção de dois novos laboratórios no Senai, contribuindo com a qualificação da mão de obra de Corumbá", falou.

Ele também fez questão de destacar a importância dos investimentos já feitos pela Fiems no Senai de Corumbá. "É em qualificação profissional que precisamos investir sempre, pois somente assim vamos espaço para inserir mais trabalhadores no mercado. Muitas pessoas fazem questão de fazer uma capacitação no Senai e agora recebemos a notícias que teremos novos cursos a partir do próximo ano. É muito importante esse asfalto porque a ausência dele atrapalhava no empenho dos alunos. Era uma obrigação da Prefeitura e nós asfaltamos para dar melhores condições para os alunos", pontuou.





O secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, acrescenta que o Brasil está passando por uma grande reestruturação e a requalificação dos trabalhadores é fundamental. "Hoje, verificamos uma série de profissões mudando e outras sendo extintas e o Senai está se modernizando para atender essa nova demanda por mão de obra qualificada. Esse anúncio de R$ 5 milhões para a implantação de novos laboratórios no Senai de Corumbá é para permitir exatamente que a unidade possa atender a Indústria 4.0 e também as pessoas que buscam um colocação no mercado. Essa pavimentação era uma reivindicação antiga do Sistema Fiems e finalmente agora foi entregue. O Governo do Estado tem feito uma participação forte nessa área de asfaltamento do bairros das cidades do interior e agora temos de alinhar uma forma de fazer com que esse asfalto chegue até a fábrica de cimentos da Votorantim", comunicou.