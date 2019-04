Em compasso de espera por reforma, Ibovespa tem pregão morno e sobe 0,27%

A escassez de notícias relevantes no cenário doméstico promoveu um pregão morno e de liquidez reduzida nesta segunda-feira, 8, no mercado brasileiro de ações. O Índice Bovespa alternou pequenas altas e baixas ao longo de todo o período e fechou com ganho tímido, de 0,27%, aos 97.369,29 pontos. Os negócios somaram R$ 11,8 bilhões, abaixo do R$ 16,2 bilhões da média diária de março.

O desempenho do Ibovespa teria sido pior não fossem as ações de empresas de commodities, que compensaram as perdas de outros setores, como o financeiro. Apoiadas na alta dos preços do petróleo, as ações da Petrobras terminaram o dia com ganhos de 2,15% (ON) e de 1,63% (PN). A venda da TAG, na sexta-feira, dentro do plano de desinvestimento da estatal, também continuou a produzir efeitos positivos. No caso de Vale ON (+2,71%), o impulso veio da alta do minério de ferro no mercado chinês.

"Em um dia de poucas notícias, os destaques foram as ações de commodities, que acompanharam os índices setoriais no exterior. Mas a segunda-feira foi marcada mesmo pelo compasso de espera pela reforma da Previdência", disse Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença Corretora.

Entre os assuntos comentados nas mesas de negociação estiveram a confirmação da demissão do ministro Ricardo Vélez Rodríguez e a pesquisa do Estadão sobre intenção de votos dos deputados pela reforma da Previdência. Os números mostram um aumento de adesões à reforma (198 votos favoráveis) em comparação com a pesquisa anterior (180 votos), realizada em março. Apesar de o número ter sido bem recebido, a ressalva ficou por conta dos 110 votos que ainda precisam ser conquistados para garantir o placar necessário (308) para aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

Nesta terça-feira o deputado Marcelo Freitas (PSL-MG) apresenta seu relatório à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara. A expectativa do presidente da CCJ, Felipe Francischini, tentará adiantar as discussões na CCJ para o dia 15, com o objetivo de garantir a votação até dia 17.

"O compasso de espera existiu hoje (segunda), mas não creio que esteja relacionado à apresentação do relatório amanhã (terça), do qual não se espera grandes novidades. A expectativa está concentrada nas comissões especiais, onde a PEC começará de fato a sofrer fatiamentos", disse outro operador.

Com o resultado desta segunda, o Ibovespa contabiliza alta de 2,05% em abril. Na última quinta-feira (4), o saldo dos investidores estrangeiros na Bolsa ficou positivo em R$ 908,871 milhões. Naquele dia, o Ibovespa teve alta de 1,93%. Com isso, em abril, o saldo estrangeiro volta a ser positivo em R$ 298,074 milhões.