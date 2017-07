Em cerimônia, Moreira Franco enaltece Temer e defende reforma da Previdência

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, fez nesta quinta-feira, 27, um discurso em cerimônia de Anúncio da Implementação do Programa de Concessão de Aeroportos no qual exaltou o papel de Michel Temer como um presidente "transformador" e disse que o fato de ele não ter pretensões eleitorais faz com que governe com coragem.

Moreira Franco disse ainda que o governo Temer está tentando ajustar as contas e reforçou a necessidade de avançar com as reformas. "Há uma necessidade imperiosa de fazermos a reforma da Previdência", afirmou, completando que Temer "quer construir uma biografia de presidente transformador".

Sem citar o fato de Temer ter sido denunciado por corrupção passiva pela Procuradoria-Geral da República, Moreira reconheceu que o governo passa por dificuldades, mas que vai superar as adversidades. "Todas as dificuldades que estamos vivendo valem a pena de serem enfrentadas", destacou.

"Ainda temos para este ano grande desafio pela frente, desafios que vamos enfrentar juntos com a mesma confiança e perseverança tendo a certeza de que todo sacrifício vale a pena."

