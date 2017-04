Em Bonito, governador destaca programas Terra Boa e Precoce MS

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2017/04/24.04.17-AGRO-BONITO-PORTAL.mp3

A cidade de Bonito sediou no último fim de semana o 9º Seminário Técnico Novilho Precoce. O evento teve o objetivo de levar informações sobre o sistema de produção de carnes brasileiras, custos, perspectivas de mercado e estratégias econômicas que devem ser adotadas em momentos de crise.

O governador Reinaldo Azambuja participou do seminário e falou sobre o impacto de programas de governo para o setor rural, como o novo Precoce MS reformulado para conceder incentivos aos produtores que adotam boas práticas para oferecer carne de qualidade ao mercado, e também o Terra Boa, que incentiva a recuperação de pastagens, preservação do meio ambiente, geração de renda e o desenvolvimento do Estado.

Reinaldo Azambuja citou ainda os investimentos e projetos do Governo nas estradas estaduais por meio de recursos do Fundersul – o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul.

Na oportunidade, o governador disse ainda que os avanços da economia local demonstram eficiência na gestão dos recursos públicos e nos programas de desenvolvimento.

O encontro na cidade de Bonito foi realizado no Hotel Zagaia e contou com a participação de integrantes da Associação Sul-mato-grossense de Produtores de Novilho Precoce.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

