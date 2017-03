Em abril, governo divulga nova lista de aeroportos leiloados, diz secretário

Uma nova lista de aeroportos que irão a leilão será divulgada pelo governo em abril, segundo o secretário de Aviação Civil, do Ministério dos Transportes, Dario Lopes. Após participar do evento "International Brazil Air Show", no Rio, ele afirmou que a secretaria "já tem os estudos necessários para o lançamento da próxima etapa de leilão".

Segundo o secretário, ao longo do próximo mês, a secretaria vai se reunir com a equipe do ministro Moreira Franco, do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) e com as de outros ministérios, como do Planejamento, para selecionar as alternativas.

"A secretaria vai levar um elenco grande de aeroportos passíveis de serem licitados e cuja privatização não comprometa o resultado da Infraero. Esse é o pressuposto: avançar no programa de concessões sem comprometer o resultado da Infraero. Tem uma série de alternativas. Cabe à secretaria mapear e mostrar os prós e os contras", afirmou.

Sobre o lançamento da portaria que trata da repactuação de outorgas por consórcios vencedores de leilões passados de aeroportos, publicada hoje, Lopes afirmou que o mais provável é que o Rio Galeão, responsável pelo aeroporto internacional do Rio de Janeiro, seja o primeiro a aderir ao programa. Os demais consórcios devem querer "entender primeiro o mecanismo", já que a portaria é muito recente, em sua opinião.

Veja Também

Comentários