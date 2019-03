Em 2 meses, indústrias de MS registram saldo positivo de 971 novos postos de trabalho

No mês de fevereiro, os maiores saldos são oriundos das indústrias da construção (+280), de alimentos e bebidas (+181), metalúrgica (+56) e de calçados (+53) - Foto: Divulgação

O setor industrial de Mato Grosso do Sul, que é composto pelas indústrias de transformação, de extrativismo mineral, de construção civil e de serviços de utilidade pública, registrou, em dois meses, saldo positivo de 971 novos postos de trabalho, resultante de 9.925 contratações e 8.954 demissões, conforme levantamento do Radar Industrial da Fiems. De acordo com o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, nos últimos 12 meses, o saldo do setor continua positivo, com a criação de 526 novos postos de trabalho, fruto de 56.880 contratações e 56.354 demissões.

Já em fevereiro, de acordo com Ezequiel Resende, as indústrias do Estado tiveram saldo positivo de 535 novos postos de trabalho, resultado de 4.865 contratações e 4.330 demissões. "No ano, os maiores saldos positivos foram nas indústrias da construção (+702), de alimentos e bebidas (+242), metalúrgica (+105), da borracha, couros, peles e similares (+103) e de calçados (+73)", informou, completando que em 12 meses os maiores saldos foram nas indústrias de alimentos e bebidas (+831), extrativa mineral (+158), metalúrgica (+151), mecânica (+142) e da madeira e do mobiliário (+114).

No mês de fevereiro, os maiores saldos são oriundos das indústrias da construção (+280), de alimentos e bebidas (+181), metalúrgica (+56) e de calçados (+53). "O conjunto das atividades industriais em Mato Grosso do Sul encerrou fevereiro de 2019 com 121.998 trabalhadores empregados, indicando elevação de 0,54% em relação ao mês anterior, quando o contingente ficou em 121.348 funcionários. Atualmente, a atividade responde por 18,9% de todo o emprego formal existente no Estado, ficando atrás dos setores de serviços, que emprega 191.880 trabalhadores e tem participação de 29,7%, de administração pública, com 133.909 empregados e participação de 20,7%, e de comércio, com 127.128 empregados e participação de 19,7%", detalhou Ezequiel Resende.

Detalhamento

Em Mato Grosso do Sul, o mês de fevereiro teve 112 atividades industriais com saldo positivo de contratação, proporcionando a abertura de 2.015 vagas, com destaque para abate de reses, exceto suínos (+274), construção de edifícios (+224), obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (+220) e serviços especializados para construção não especificados anteriormente (+125). Por outro lado, 76 atividades industriais apresentaram saldo negativo, provocando o fechamento de 1.044 vagas, sobressaindo fabricação de álcool (-316), fabricação de açúcar em bruto (-159) e fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel (-102).

Em relação aos municípios, constata-se que em 38 deles as atividades industriais registraram saldo positivo de contratação no período de janeiro a fevereiro de 2019, proporcionando a abertura de 1.758 vagas, com destaque para Campo Grande (+754), Coxim (+152), Naviraí (+139), Paranaíba (+128), Nova Andradina (+85), Aparecida do Taboado (+77), Corumbá (+61), Itaquiraí (+43) e Deodápolis (+40). No entanto, em outros 33 municípios as atividades industriais registraram saldo negativo, provocando a fechamento de 787 vagas, sobressaindo Fátima do Sul (-156), Dourados (-123), Eldorado (-92), Rio Brilhante (-83) e Selvíria (-67).