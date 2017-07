Em 10 anos, MRV se consolidou como uma das maiores do setor imobiliário

Em 23 de julho de 2007, a MRV Engenharia dava início a sua Oferta Pública Inicial (IPO). Desde então, a companhia se consolidou com uma das maiores do setor e vem apresentando números crescentes em sua produção. Uma década depois de ingressar na Bolsa de Valores, a MRV vem produzindo 40 mil apartamentos por ano, dez vezes mais que em 2007, quando somou 3.443 unidades produzidas.

A trajetória da empresa vem sendo marcada por estratégias bem estruturadas que despontaram em grandes resultados. Entre 2007 e 2013, a companhia atuou na ampliação da sua operação e fortalecimento da expansão geográfica, aumentando sua presença de 30 para 145 cidades. A partir do ano seguinte, o foco da empresa foi se preparar para um novo ciclo de crescimento, atuando na capacitação do seu time e melhoria de processos. “A partir de 2014, o nosso objetivo foi trabalhar para afinar ainda mais a operação. Para que isso acontecesse, passamos a investir montantes ainda mais relevantes na formação de pessoas, na revisão dos nossos processos construtivos e em tecnologias de ponta. Nos preparamos também para formar um significativo landbank, em torno de R$ 43 bilhões”, analisou Menin.

A estratégia se consolidou em números expressivos. Nesse período, a companhia lançou um total de R$ 35,5 bilhões, obtendo uma Receita Líquida de R$ 31,5 bilhões e um Lucro Líquido de R$ 4,8 bilhões. Diante de toda a experiência adquirida ao longo de sua história, a MRV atua para que nos próximos dez anos produza mais de 500 mil unidades habitacionais, número que representa mais do que o dobro da produção gerada na última década. O futuro da companhia será representado pelo melhor aproveitamento da base de cidades onde já atua.

“Atingindo esse patamar nos mantemos no Top 3 das maiores construtoras do mundo. Possuímos capacidade produtiva, tecnologia e um time capacitado para alcançarmos muito mais do que fizemos nos últimos anos. É para isso que estamos trabalhando”, informou Rafael Menin, presidente da MRV.

Atualmente mais de 1 milhão de pessoas moram em um imóvel construído pela empresa. Atingindo esse potencial de mercado, a companhia estima que em, média, a cada 115 brasileiros, 1 irá morar em um apartamento da MRV.

