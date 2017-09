Elevação dos custos torna inviável plantar soja em MT, diz Aprosoja

O presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil), Marcos Rosa, afirmou hoje, durante o 6º Fórum Nacional de Agronegócios do Lide, realizado em Campinas, no interior de São Paulo, que "está inviável plantar soja em Mato Grosso neste momento". A dificuldade, segundo o representante, é por causa do aumento dos custos de produção na região que estão acima da média. Segundo Rosa, o aumento do preço dos combustíveis - atrelado às altas nas alíquotas do PIS/Cofins para gasolina, diesel e etanol -, aumento do valor de sementes e a maior necessidade de uso de defensivos elevaram estes custos.

Além disso, Rosa afirmou que a pressão sobre o preço dos futuros da soja na Bolsa de Chicago (CBOT) também tem dificultado a comercialização futura da safra. "As últimas safras foram grandes e os preços não reagem", disse. Ele, que é produtor na região de Canarana (MT), relatou que ainda não travou preço de nenhuma parcela da produção, sendo que no ano passado, nesta mesma época, ele já tinha vendido cerca de 35% da safra. Segundo Rosa, essa situação é comum entre os demais produtores da sua região.

Sobre o clima, Rosa disse que a falta de chuvas também tem atrapalhado os trabalhos de plantio no Estado.

