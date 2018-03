Eletrosul e RNP firmam parceria para compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações no Sul e Centro-Oeste

No total, serão 5.280 Km de fibra óptica ativadas nas fases I, II e III do projeto - Foto: Eletrosul

A Eletrosul e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) firmaram um acordo de cooperação técnica para compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações. A parceria vai permitir à RNP utilizar o sistema de fibra óptica da Eletrosul para ampliar a capacidade da rede acadêmica que leva internet de alta velocidade a instituições de ensino e pesquisa no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul. A cerimônia de assinatura do convênio foi realizada na sede da Eletrosul em Florianópolis (SC), nesta sexta-feira (09).



O acordo com a RNP tem vigência de 20 anos e os investimentos superam R$ 30 milhões em três fases até 2020, tanto na ativação da rede com tecnologia DWDM de 100 Gb/s de pares de fibra óptica da Eletrosul, quanto na expansão da infraestrutura de sistemas de energia. No total, serão 5.280 Km de fibra óptica ativadas nas fases I, II e III do projeto. A iniciativa tem potencial de atendimento de aproximadamente 70 cidades e pelo menos 53 campi de instituições poderão ser conectados a uma velocidade de 100 Gb/s nas regiões Sul e Centro-Oeste. Também serão viabilizadas conexões fronteiriças internacionais de alta velocidade com Paraguai, Argentina e Uruguai.



“A parceria com a Eletrosul consolida, nos três estados do Sul e no Mato Grosso do Sul, o projeto de dar escalabilidade em 100 Gb/s aobackbone da RNP nas diversas regiões do País, conforme nossos objetivos estratégicos. Isso permite que pesquisadores sejam atendidos com serviços de alta capacidade e qualidade, tanto nos grandes centros como também em cidades do interior”, explica Eduardo Grizendi, diretor de Engenharia e Operações da RNP.



Em contrapartida, a Eletrosul contará com uma rede de telecomunicações para supervisão e controle de seus sistemas de transmissão de energia elétrica, atualizada tecnologicamente para 100 Gb/s, moderna e facilmente escalável, e que também propiciará mais qualidade no atendimento das demandas de suas unidades operacionais e administrativas. “Essa parceria com a RNP proporcionará a modernização e a atualização da rede de telecomunicações da Eletrosul, além da ampliação da capacidade de conexão e da melhoria da eficiência operacional. Do ponto de vista social, representa um aumento substancial na qualidade e na velocidade do acesso da rede acadêmica, incluindo centros de pesquisa, faculdades, institutos superiores, hospitais de ensino e centros de educação tecnológica, no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e no Mato Grosso do Sul”, destaca o diretor de Operação da Eletrosul, Rogério Bonini Ruiz.

RNP: qualificada como uma Organização Social (OS), a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) e mantida por esse em conjunto com os ministérios da Educação (MEC), Cultura (MinC), Saúde (MS) e Defesa (MD), que participam do Programa Interministerial RNP (PI-RNP). Pioneira no acesso à internet no Brasil, a RNP planeja, opera e mantém a rede Ipê, infraestrutura óptica nacional acadêmica de alto desempenho. Com Pontos de Presença em 27 unidades da federação, a rede conecta 1.197 campi e unidades nas capitais e no interior. São mais de 4 milhões de usuários, usufruindo de uma infraestrutura de redes avançadas para comunicação, computação e experimentação, que contribui para a integração dos sistemas de Ciência e Tecnologia, Educação Superior, Saúde, Cultura e Defesa.

Eletrosul: subsidiária da Eletrobras, a empresa de energia atua nas áreas de geração, transmissão, comercialização, e ainda em telecomunicações. Investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento para fomentar o uso de fontes alternativas de energia e diversificar a matriz energética brasileira. Com sede em Florianópolis (SC), a Eletrosul possui empreendimentos nos três estados da Região Sul, além do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará e Rondônia. O sistema de transmissão próprio é constituído por 44 subestações e uma conversora de frequência. Possui capacidade total de transformação superior a 25 mil MVA, além de aproximadamente 11 mil km de linhas de transmissão. Também tem envolvimento em mais 55 subestações de propriedade de outras empresas, nas quais conta com equipamentos e bays instalados, ou presta serviços de manutenção e operação.