Eletronuclear e estatal chinesa vão ampliar cooperação para energia atômica

A Eletronuclear e a China National Nuclear Corporation (CNNC) vão assinar um memorando para garantir a continuidade do projeto de cooperação no setor nuclear entre Brasil e China. O documento será assinado na próxima sexta-feira (1º), em Pequim, durante visita oficial do presidente Michel Temer.

Segundo a Eletrobras, este será terceiro documento assinado entre a Eletronuclear e a CNNC para estabelecer uma parceria no setor nuclear. O primeiro foi em 2015, durante a visita do primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, ao Brasil. O segundo, foi assinado em dezembro de 2016 para desenvolver a cooperação na retomada das obras da Usina Angra 3. Na ocasião, o presidente da Eletronuclear, Bruno Barretto, esteve em Pequim para reuniões com a CNNC e grandes bancos chineses, considerados potenciais financiadores da conclusão de Angra 3.

“Os dois países reafirmam a importância do papel da energia nuclear na composição da matriz elétrica e na redução das emissões de gases de efeito estufa, levando em consideração a competitividade econômica deste tipo de energia”, informou a Eletronuclear, por meio de nota.

