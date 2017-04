Eletrobras: resultado do leilão de transmissão foi muito satisfatório

O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, avaliou que o leilão de transmissão realizado Nesa segunda-feira, 24, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) foi muito bem sucedido, destacando a presença de players nacionais e internacionais no certame.

"Pela primeira vez, tivemos competidores indianos, além de vários empreendedores locais, como Elektro, CTEEP e Equatorial", disse Ferreira, em conversa com jornalistas após participação no I Fórum Espanha-Brasil, em São Paulo. O executivo ainda afirmou que os players que arremataram ativos são altamente qualificados, o que, em sua avaliação, garante que os investimentos no setor serão feitos.

Quanto aos lotes que não tiveram disputa - ao todo, dos 35 ativos que estavam no leilão, 31 foram arrematados -, Ferreira ponderou que alguns deles eram pequenos. "Talvez faça sentido juntar esses lotes (num leilão futuro)", disse.

Geração

Questionado sobre eventuais novos leilões de geração de energia, o presidente da Eletrobras destacou que o mercado brasileiro tem dado sinais de recuperação, com a demanda global e o mercado livre crescendo fortemente, mas avaliou que é necessária a conclusão de alguns passos antes de um próximo leilão.

"Temos que tirar um pouco de coisas que não vão sair, como os leilões de descontratação", disse. "Temos que limpar a oferta que não vai ser produzida, isso vai dar confiança ao governo para fazer um leilão (de geração) com o mesmo sucesso dos de transmissão."

Quanto à realização dos leilões de descontratação, Ferreira classificou o posicionamento do governo como "corajoso", uma vez que existia uma situação de sobreoferta no mercado brasileiro, sendo necessária a criação de instrumentos para que os distribuidores pudessem ser aliviados.

"Com a demanda correta, o governo terá plena condição de fazer um leilão para nova oferta", disse. Questionado quanto ao cronograma desse eventual novo leilão de geração, o executivo disse acreditar que poderá ocorrer no segundo semestre, mas preferiu não cravar um período. "Não é função minha (definir uma data)", finalizou.

Veja Também

Comentários