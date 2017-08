Eletrobras registra lucro líquido de R$ 306 milhões no segundo trimestre

A Eletrobras registrou, no segundo trimestre de 2017, lucro líquido de R$ 306 milhões. O resultado é bem abaixo do que a empresa conseguiu no mesmo período do ano passado, R$ 12,7 bilhões.

Entre os fatores que influenciaram a queda no resultado, a companhia indicou a destinação de recursos para o Plano de Aposentadoria Extraordinária (PAE), que teve adesão de 2.097 funcionários e gerou um impacto no resultado de R$ 706 milhões.

A empresa avaliou, no entanto, que o plano representará uma economia de quase R$ 874 milhões ao ano. Não está incluído o PAE da Amazonas GT, empresa do sistema Eletrobras, que ainda será realizado.

Outro fator que influenciou o resultado foi a contabilização da remuneração relativa aos créditos da Rede Básica do Sistema Existente (RBSE) referente às linhas de transmissão renovadas, acompanhando as condições de pagamento estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia.

O balanço do trimestre indica também que a receita operacional líquida chegou perto de R$ 9,1 bilhões. Além disso, teve o repasse positivo de Itaipu no total de R$ 129 milhões.

Já no lucro líquido gerencial, ainda de abril a junho, a holding atingiu R$ 162 milhões, uma melhora de 203% em relação ao segundo trimestre de 2016.

A companhia encerrou o primeiro semestre de 2017 com lucro líquido de R$ 1,7 bilhão, enquanto no mesmo período de 2016 tinha registrado R$ 8,8 bilhões. O prejuízo líquido gerencial nos seis primeiros meses do ano ficou em R$ 38 milhões, o que na avaliação da empresa, representa melhora de 93% em relação ao primeiro semestre de 2016.

O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, vai comentar o resultado trimestral da empresa hoje (11) à tarde.

