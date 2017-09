Eletrobras recebe do BNDES estudos de privatização de distribuidoras

A Eletrobras informa que recebeu nesta quarta-feira, 27, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), banco gestor do Fundo Nacional de Desestatização (FND), os estudos do modelo de privatização das distribuidoras subsidiárias da estatal.

Entre as distribuidoras estão a Companhia Energética de Alagoas (Ceal), Companhia Energética do Piauí (Cepisa), Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), Amazonas Distribuidora de Energia S.A., Boa Vista Energia S.A. e Centrais Elétricas de Rondônia S.A. (CERON).

Segundo a estatal os estudos deverão ser ainda analisados e aprovados pelo Conselho do Programa de Parceria de Investimentos (CPPI), que editará resolução com as condições da privatização.

"Após a publicação da referida resolução do CPPI, a Eletrobras convocará Assembleia Geral Extraordinária (AGE), em data a ser agendada, para deliberação do assunto", informa a empresa.

