Eletrobras: ministério declara caducidade de concessões da Chesf

A Eletrobras anunciou nesta quinta-feira, 28, que o Ministério de Minas e Energia (MME) declarou a caducidade de quatro concessões que estavam outorgadas à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf). No final de 2017, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) requisitou a caducidade ao MME. As concessões que tiveram os contratos extintos são 005/2007, 018/2011, 019/2011 e 015/2012. A companhia não deu maiores detalhes sobre as causas da medida, e diz somente que a Chesf avalia o processo de caducidade e eventuais recursos cabíveis.