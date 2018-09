Eletrobras espera que leilão da Amazonas ocorra com projeto de lei votado

O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, reiterou que o adiamento do leilão da distribuidora Amazonas Energia, inicialmente marcado para a quarta-feira, 26, e postergado para 25 de outubro, se deveu à perspectiva de votação do Projeto de Lei da Câmara nº 77, que favorece a atratividade de investidores ao certame. "Dada a perspectiva manifestada pelo Senado de julgar o PL ao longo do mês de outubro, marcamos para o final de outubro, e esperamos que ocorra com o PL", disse, salientando que a lei representa um potencial de valorização do ativo.

Ferreira Junior também comentou que a nova data também permite reduzir a politização em torno da privatização da distribuidora, que enfrenta resistência de políticos locais e também de boa parte da população amazonense.

Questionado sobre a Ceal, Ferreira disse que "não há perspectiva", lembrando que a venda está impedida por uma decisão judicial e depende de um acordo entre União e governo de Alagoas e do qual a Eletrobras não é parte.