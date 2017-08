Eletrobras: desestatização terá efeito de médio prazo e positivo ao consumidor

O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, reafirmou que o processo de privatização da empresa deverá ter impacto positivo nas contas de energia elétrica do consumidor. "A decisão de desestatizar a empresa não afeta em nada o consumidor no curto prazo", disse. "Mas a desestatização terá efeito de médio prazo e será positiva para o consumidor", completou.

Ferreira Junior da empresa explicou que, com controle privado, a Eletrobras terá mais eficiência e custos inferiores. Esse cenário, argumenta, vai permitir à companhia gerar energia elétrica com preços menores e esse ganho será repassado ao consumidor no médio prazo.

