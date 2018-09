Eletrobras: data-limite de assinatura do contrato da Amazonas após leilão é 14/1

Após o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) prorrogar a data para a realização do leilão da Amazonas Distribuidora para 25 de outubro, a Eletrobras informou que a previsão é que, se houver vencedor no certame, a assinatura do contrato deverá ocorrer até 14 de janeiro de 2019. "Neste aspecto, esclarecemos que a referida data é a data máxima, podendo tal evento ocorrer antes", afirma a controladora, em comunicado ao mercado nesta quinta-feira, 20.

Com isso, a Eletrobras deverá realizar uma assembleia geral até 28 de dezembro deste ano, para então prorrogar o prazo estabelecido anteriormente em Assembleia Geral Extraordinária, que estabelecia 31 de dezembro como data limite para transferência do controle acionário da distribuidora.