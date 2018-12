Eletrobras conclui venda da Boa Vista Energia para Oliveira Energia e Atem

A Eletrobras anunciou nesta segunda-feira, 10, que a venda do controle da Boa Vista Energia para o consórcio Oliveira Energia e Atem foi concluída. A distribuidora foi arrematada em leilão realizado em agosto, e dependia de algumas condições para a conclusão, como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a anuência pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Foi convertida em capital social dívida de R$ 342,12 milhões da Boa Vista Energia. Assim, a Eletrobras transferiu para o consórcio 433.010.605 ações ON da distribuidora, correspondentes a aproximadamente 90% do capital social.

Foi celebrado ainda um acordo de acionistas entre a estatal e as empresas compradoras. Nesse acordo, a Eletrobras pode realizar um aumento de capital na Boa Vista pelo prazo de seis meses, o que elevaria a participação da Eletrobras na distribuidora para 30%. Os 10% de capital que ainda permanecem com a estatal serão oferecidos para os empregados e aposentados, e caso não haja demanda, a Oliveira Energia e a Atem terão que adquirir esses papéis. Nesse caso, a Eletrobras permanecerá com somente uma ação da Boa Vista.

O consórcio realizou ainda um aporte de R$ 176 milhões na Boa Vista Energia, conforme estava previsto no edital do leilão.