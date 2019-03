Eletrobras conclui processo de privatização da Ceal

A Eletrobras informou na manhã desta terça-feira, 19, que o processo de privatização da Companhia Energética de Alagoas (Ceal) foi concluído, após verificação do cumprimento de todas as condicionantes previstas no edital de leilão para a aprovação de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica associada à transferência do controle acionário da distribuidora de energia elétrica Ceal para a Companhia Equatorial Energia, incluindo a liquidação financeira da compra das ações de emissão da Ceal no valor de R$ 45.522,26 à Eletrobras.

Diante disso, foram transferidas à Equatorial ações ordinárias e preferenciais de emissão da Ceal representativas de aproximadamente 89,94% do seu capital social total.

Nos termos do Edital e do Acordo de Acionistas celebrado, fica assegurado à Eletrobras, o direito de, dentro do prazo de 180 dias, a contar da data de transferência das ações, realizar um aumento de capital na Ceal, de forma a aumentar a sua participação acionária em até 30% no capital social total da referida distribuidora.