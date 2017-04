Elektro leva terceiro projeto em leilão de transmissão, com deságio de 46,17%

A Elektro levou seu terceiro projeto do leilão de transmissão que acontece nesta segunda-feira, 24, ao oferecer um deságio de 46,17% pelo lote 22, ou uma proposta de receita anual permitida (RAP) de R$ 13,055 milhões, ante o valor máximo de R$ 24.252.550,00 estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O lote 22 recebeu nove propostas. Além da Elektro, também disputaram o projeto a Zopone, com oferta de desconto de 40,99% ante RAP máxima, Arteon Z (deságio de 38,20%), Omnium Energy (30%), STC - Sistema de Transmissão Catarinense (28%), Consórcio Aliança (25,78%), Consórcio Porto Seguro Energia (25,5%), Consórcio Transmissão do Brasil III (20,09%) e Consórcio Olympus II, com lance sem deságio.

O Lote 22 consiste na subestação de 525 kV Biguaçu, a ser construída em Santa Catarina, que exige investimentos de R$ 120,6 milhões. As obras tem prazo de execução de 42 meses.

Lote 23

A RC Administração levou o lote 23 do leilão de transmissão, ao oferecer um deságio de 29%, ou uma proposta de RAP de R$ 27.450 milhões, ante o valor máximo de R$ 38.663.020,00 estabelecido pela Aneel, superando outras seis propostas. Foi o segundo lote conquistado pela empresa.

O Lote 23 consiste na linha de transmissão de 500 kV Campina Grande III - Pau Ferro, com 136 quilômetros de extensão, que conectará os estados da Paraíba e de Pernambuco. O investimento estimado é de R$ 190,755 milhões e o prazo para a execução das obras é de 54 meses.

Lote 24

O lote 24 não recebeu propostas de potenciais interessados no leilão de transmissão. Com isso, sobe para quatro o número de lotes declarados "vazios". Anteriormente, os lotes 12, 16 e 17 também não receberam lances.

O Lote 24, com RAP máxima de R$ 62.817.560,00, consiste na linha de transmissão de 440 kV Cabreúva - Fernão Dias, com 71 quilômetros de extensão, que deverá ser construída no estado de São Paulo. Os investimentos estimados na construção do projeto são de R$ 125,79 milhões e o prazo para a execução das obras é de 42 meses.

Lote 25

A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (Cteep) venceu a disputa pelo lote 25 do leilão de transmissão, ao oferecer um deságio de 57,55%, ou uma RAP de R$ 10,729 milhões, ante o valor máximo de R$ 25.279.830,00 estabelecido pela Aneel.

A companhia venceu a disputa viva-voz com a Elektro, que na fase inicial havia apresentado a maior proposta, com desconto de 53,6% ante a RAP máxima. Com esse resultado, cada uma já levou três lotes. Junto com a EDP Energias do Brasil, que também já venceu três projetos, essas empresas lideram o leilão, em número de projetos conquistados.

Além de Cteep e Elektro, outras sete proponentes se candidataram a levar o lote 25. A Zopone Engenharia fez lance com deságio de 43,95%, o consórcio Porto Seguro Energia propôs um desconto de 34,2%, a Cesbe Fasttel (31,56%), o consórcio Transmissão o Brasil III (25,97%), EDP (20,99%), MTZ Energia (16,99%) e Consórcio Olympus II (16%).

O Lote 25 é composto pela subestação de 440 kV Bauru, a ser instalada no interior do estado de São Paulo. Os investimentos previstos no empreendimento somam R$ 125,79 milhões. O projeto tem prazo de 42 meses para entrar em operação comercial.

Lote 26

A Energisa levou seu segundo empreendimento no leilão de transmissão, ao oferecer um deságio de 29,57% pelo lote 26, ou uma RAP de R$ 46,320 milhões, ante o valor máximo de R$ 65,776 milhões estabelecido pela Aneel. A companhia superou outras seis propostas.

Também se interessaram pelo projeto a Equatorial, que ofertou um desconto de 18,69%, a Cobra (18,29%) e os consórcios CP II (7,50%), Olympus II (2,5%), Antares e Transmissão Brasil III, sendo que os últimos dois apresentaram proposta sem deságio.

O Lote 26 compreende a linha de transmissão de 230 kV Xinguara II - Santana do Araguaia, com 296 quilômetros de extensão, e a subestação Santana do Araguaia, a serem construídos no Estado do Pará. Os investimentos são estimados em R$ 329,79 milhões e o prazo para a execução das obras é de 54 meses.

No leilão desta segunda-feira estão 7,4 mil quilômetros de linhas de transmissão e 36 subestações distribuídos por 20 Estados brasileiros (Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins).

