Eldorado recebe autorização para produzir mais de 1,75 mi de toneladas de celulose

Fábrica da Eldorado em Três Lagoas - Reprodução

A Eldorado Brasil já pode produzir 1.753.300 toneladas de celulose branqueada de eucalipto por ano em sua unidade em Três Lagoas (MS), cerca de 17% mais que sua capacidade inicial de 1,5 milhão de toneladas. A autorização foi concedida pelo Imasul (Instituto do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul) junto à renovação da Licença de Operação da Fábrica.

A expectativa da companhia é fabricar acima de 1,7 milhão de toneladas ainda em 2017. “O mercado, que é prioritariamente de exportação, segue positivo para o setor em 2018. Com crescimento da demanda de fibra curta, a Eldorado mantém uma performance forte, graças à uma equipe técnica qualificada, que permite elevar a produção em nossa linha atual sem a necessidade de grandes investimentos”, afirma Fabio Nakano, gerente geral de fábrica.

Sobre a Eldorado

A Eldorado Brasil é uma empresa 100% nacional, controlada pelo Grupo J&F, com presença no mercado global de celulose branqueada de eucalipto - matéria-prima proveniente de florestas certificadas no Mato Grosso do Sul. Com um faturamento de R$ 3,4 bilhões em 2016, a empresa conta com uma unidade industrial altamente tecnológica em Três Lagoas (MS) com capacidade de produção anual de até 1,7 milhão de toneladas de celulose por ano, o que garante resultados competitivos e sustentáveis na produção.