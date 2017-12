Eldorado Celulose tem novo presidente

A Eldorado Brasil Celulose informou ontem que Aguinaldo Gomes Ramos Filho, conhecido como Aguinaldinho, será o novo diretor-presidente da companhia. Ele é sobrinho de Joesley e Wesley Batista. Substituirá José Carlos Grubisich, que renunciou aos cargos de diretor-presidente e diretor de Relações com Investidores no fim de setembro. Foi eleito também Daniel Schmidt Pitta, como novo diretor de Relações com Investidores.

Ramos Filho é nome de confiança da família Batista - ele já ocupou cargos na JBS e tem um dos assentos do conselho da companhia de carnes do grupo.

Venda. No início de setembro, a J&F, holding que reúne os negócios dos irmãos Batista, controladores da JBS, anunciou a venda da Eldorado para a Paper Excellence, por R$ 15 bilhões. A operação será fechada em duas etapas e deverá ser concluída em até 12 meses.

Os novos gestores devem ficar no cargo até que a multinacional PE assuma definitivamente a gestão da empresa de celulose, que só deve ocorrer quando a transação for efetivamente concluída.