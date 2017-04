Eldorado Brasil tem vagas abertas em Três Lagoas e Inocência

A Eldorado Brasil (www.eldoradobrasil.com.br) está com vagas abertas em Três Lagoas e Inocência. As oportunidades são para Supervisor de Serviços Gerais, Líder de Serviços Gerais, Analista Florestal, Estagiário de Controle Técnico e Vigilante Patrimonial.

Para todas as oportunidades, a Eldorado Brasil busca profissionais que tenham como característica a competitividade, a inovação, a sustentabilidade e a valorização das pessoas. Os valores da companhia são: Atitude de Dono, Determinação, Disciplina, Disponibilidade, Simplicidade, Franqueza e Humildade.

Veja mais detalhes sobre cada vaga:

Três Lagoas

Os interessados devem cadastrar o currículo pelo “Oportunidades” do site da empresa: www.eldoradobrasil.com.br/Institucional/carreira/Oportunidades.

Função: Supervisor de Serviços Gerais (1 vaga)

Requisitos: Ensino superior completo, experiência em gestão de pessoas, informática (Excel Intermediário) e conhecimento da ferramenta SAP;

Função: Líder de Serviços Gerais (1 vaga)

Requisitos: Ensino superior completo, experiência em gestão de pessoas e informática.

Função: Analista Florestal 1 - Área de Projetos (1 vaga)

Requisitos: Ensino superior completo (desejável Engenharia Florestal ou Agronomia, conhecimento de normas de qualidade, segurança e Meio Ambiente), gerenciamento da rotina – PDCA, inglês e conhecimento de informática.

Função: Estagiário de Controle Técnico (1 vaga)

Requisitos: Cursando o Ensino Superior na área de Informática (2º ou 3º ano), conhecimento em banco de dados SQLServer e na linguagem SQL, programação C# e Excel na linguagem VBA.

Inocência

As entrevistas serão realizadas na terça-feira (11/4), às 8h30, no escritório da Eldorado Brasil, na Rua Coronel Gustavo Rodrigues da Silva, 857, Centro, Inocência (MS)

Função: Vigilante Patrimonial (2 vagas)

Requisitos: Ensino Médio completo, capacitação/reciclagem da função, experiência e disponibilidade para residir na cidade de Inocência - MS.

Sobre a Eldorado

A Eldorado Brasil é uma empresa 100% nacional, controlada pelo Grupo J&F, com presença no mercado global de celulose branqueada de eucalipto - matéria-prima proveniente de florestas certificadas no Mato Grosso do Sul. Com um faturamento de R$ 3,8 bilhões em 2015, a empresa conta com uma unidade industrial altamente tecnológica em Três Lagoas (MS) com capacidade de produção anual de até 1,7 milhão de toneladas de celulose por ano, o que garante resultados competitivos e sustentáveis na produção. Em junho de 2015, a companhia deu início à construção de sua segunda linha produtiva, conhecida como Projeto Vanguarda 2.0, prosseguindo com o seu objetivo de ter o maior complexo de celulose do mundo.

