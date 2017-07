Edital da BNDES seleciona consultorias para privatização de companhias de gás

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) publicou os editais para contratar as consultorias que trabalharão na estruturação e na implementação da privatização de duas companhias estaduais de distribuição de gás natural, a Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGás) e a Companhia Pernambucana de Gás (Copergás), informou nesta terça-feira, 25, a instituição de fomento.

Conforme nota distribuída pelo BNDES, os serviços a serem contratados junto as consultorias incluem avaliação econômico-financeira, o estudo de alternativas para evolução no modelo regulatório do setor, a modelagem do processo de desestatização, uma "completa due dilligence da companhia", assessoria jurídica e de comunicação e outros serviços profissionais especializados.

As licitações fazem parte do apoio do BNDES ao Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que inclui privatizações de estatais da União e dos Estados. "Até agora, sete Estados já manifestaram formalmente ao BNDES o interesse para desestatização de suas empresas de distribuição de gás natural: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba", diz a nota do BNDES.

