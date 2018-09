EcoRodovias informa que coopera com investigações sobre anel da integração

A EcoRodovias informou nesta quarta-feira, 26, que está cooperando e fornecendo todas as informações solicitadas e reitera que permanece inteiramente à disposição das autoridades por ocasião da Operação Integração II, a 55ª fase da Lava Jato, deflagrada nesta quarta, que investiga casos de corrupção ligados aos procedimentos de concessão de rodovias federais no Estado do Paraná, no chamado Anel da Integração.

A empresa confirma que a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na Ecorodovias Concessões e Serviços, em São Bernardo do Campo (SP), nas suas controladas Concessionária Ecovia Caminho do Mar, em São José dos Pinhais (PR) e Rodovia das Cataratas - Ecocataratas, em Cascavel (PR).

Além disso, informa que foram decretadas as prisões temporárias de Evandro Couto Vianna e Mario Cezar Xavier Silva, executivos da Ecovia e da Ecocataratas.

"A ordem judicial teve origem na 23ª Vara Federal de Curitiba. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Federal, a investigação é realizada em parceria com membros do Ministério Público Federal no Paraná e tem como foco a apuração de eventuais irregularidades relacionadas a administração das rodovias federais no Estado do Paraná que fazem parte do chamado Anel da Integração", afirmou a empresa.