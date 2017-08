Economistas projetam recuo de 0,20% do PIB no 2º tri, mostra Focus do BC

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a projeção do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre de 2017 ante o mesmo período de 2016, em baixa de 0,20%. Isso é mostrado na abertura dos dados do Relatório de Mercado Focus, divulgado na manhã desta segunda-feira, 7, pelo Banco Central.

No mês passado, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os dados do PIB no primeiro trimestre deste ano: houve queda de 0,4% ante o mesmo período de 2016 e avanço de 1,0% ante o quarto trimestre do ano passado. Já o BC informou em 14 de julho que seu Índice de Atividade (IBC-Br) cedeu 0,51% em maio ante abril, com ajuste sazonal, e avançou 1,40% em maio ante maio do ano passado, sem ajuste.

O Sistema de Expectativas do Mercado, atualizado nesta segunda pelo Banco Central, não traz as projeções das instituições para o PIB na margem - ou seja, para o segundo trimestre de 2017 ante o primeiro trimestre deste ano.

Veja Também

Comentários