Economia global tem muitas incertezas, diz Lagarde, do FMI

Diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde afirmou que a economia global enfrenta "muitas incertezas", com um crescimento global "precário". Em entrevista coletiva em Washington, Lagarde repetiu as projeções divulgadas pelo Fundo nesta semana, de crescimento da economia mundial de 3,3% em 2019 e de 3,6% em 2020.

Em suas declarações, Lagarde pediu que os países não imponham "ferimentos" em si mesmos, em referência a tarifas comerciais. Ela lembrou que o crescimento do comércio tem sido um fator fundamental para o avanço das economias e da produtividade, o que deve ser preservado.

Questionada, Lagarde lembrou também as projeções do FMI para a economia da China, com avanço de 6,3% em 2019 e de 6,1% em 2020, em um cenário de desaceleração gradual esperado por muitos agentes econômicos. Além disso, comentou que os estímulos anunciados recentemente por Pequim são bem-vindos.