'Economia começa a voltar ao normal', diz Meirelles em almoço com empresários

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta sexta-feira, 12, que o Brasil vive um momento de transformação importante, mas destacou que os efeitos da crise ainda são sentidos. "O Brasil viveu a maior recessão da história. A duração e extensão foram maiores que a depressão de 1931 e os efeitos disso são muitos fortes", disse em almoço com empresários no Rio. Ele destacou que o País viveu no ano passado uma situação inusitada, com recessão e inflação elevada.

Para o ministro, a economia está retomando o cenário de normalidade. "A economia brasileira começa a voltar ao normal com política fiscal que dá segurança com sinalização de longo prazo. A grande vantagem da PEC do Teto, além do controle, é que dá um horizonte de longo prazo", afirmou. Segundo o ministro, antes da PEC do teto, 80% do gasto estava definido na constituição, com trajetória crescente. "A essência da volatilidade da economia brasileira era a questão fiscal. Na medida em que aprovamos o teto, há previsibilidade".

