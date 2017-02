Ebit projeta crescimento de 12% nas vendas do e-commerce em 2017

Após terem registrado o pior desempenho em 15 anos, as vendas do comércio eletrônico devem se acelerar em 2017, segundo estimativa da Ebit, empresa de informações sobre o varejo eletrônico. A previsão é de que o setor cresça 12% este ano, atingindo faturamento de R$ 49,7 bilhões.

Se confirmada a expectativa para 2017, as vendas online estarão retomando um ritmo de crescimento da ordem de dois dígitos após uma forte desaceleração em 2016. O e-commerce brasileiro fechou 2016 com faturamento de R$ 44,4 bilhões, crescimento nominal de 7,4% ante os R$ 41,3 bilhões registrados em 2015, segundo levantamento da Ebit.

A perspectiva é ainda de uma melhora na quantidade de pedidos feitos por internet. Enquanto no ano passado as vendas cresceram unicamente por aumentos no preço médio das compras e o volume ficou estagnado, para 2017 a Ebit espera alta de 3,5% no volume de pedidos. A estimativa é ainda de um crescimento de 8% no tíquete médio, atingindo o valor médio anual de R$ 452, com uma maior venda de produtos de maior valor agregado.

