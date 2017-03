É preciso restaurar as contas públicas, diz Temer

O presidente da República, Michel Temer, afirmou durante discurso em evento nesta sexta-feira, 24, no interior de São Paulo que a credibilidade no Brasil está aumentando. Entre as evidências desta melhora está a concessão de quatro aeroportos, incluindo o de Porto Alegre e o de Salvador na semana passada, com "ágio extraordinário", disse o peemedebista.

"As pessoas, sejam nacionais ou estrangeiros, só investem no Brasil quando o País vai bem", afirmou o presidente, ressaltando que o governo tem feito esforços para acolher todas as postulações sociais.

Temer citou ainda queda da inflação, da casa dos 10% em 2015 para ao redor de 4%, valor esperado para 2017, abaixo da meta do Banco Central. "É preciso restaurar as contas públicas", disse Temer ao defender o ajuste fiscal. Ainda para mostrar aumento da confiança no Brasil, o presidente citou o leilão de quinta-feira de dois terminais de combustíveis no porto de Santarém, no Pará, que rendeu R$ 68 milhões aos cofres públicos. "Foi um ágio extraordinário", comentou Temer. O primeiro leilão teve ágio de 62% e no segundo foi de 230%.

Temer finalizou seu discurso, em São José do Rio Preto (SP), para a entrega de moradias, falando que uma pessoa disse a ele sobre a necessidade de orações. "Alguém disse que preciso de orações, sempre tem alguém rezando por mim e pelo Brasil."

