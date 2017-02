É na crise que se cresce

Ufa, chegamos em 2017! Após um ano abalado por diversos fatores que nos marcaram negativamente, como a instabilidade econômica, que fechou mais de 11 milhões de postos de trabalho, turbulência política, com um impeachment presidencial e outras coisas que nos trouxeram uma sensação de que o ano não terminaria, finalmente chegamos ao fim! Agora é o momento de vermos as novas possibilidades para o ano que se inicia.

Para tirar o Brasil desses dois anos de recessão, em 2017 a busca da retomada do crescimento irá impulsionar investimos em todos os setores econômicos e isso será vital para a reestruturação do país. Chegou a hora dos empresários investirem, pois isso será peça fundamental para nossa economia girar e sair do vermelho, impulsionando o emprego e o poder de compra do brasileiro.

Acompanhando essa perspectiva positiva, o mercado de coworking deverá seguir em expansão em 2017. Confesso que a crise não bateu a nossa porta da mesma maneira que assolou outros setores, já que além de profissionais autônomos e startups, nosso setor passou a ser visto com bons olhos pelas empresas, que estão migrando com seus colaboradores para esse tipo de espaço. Isso gerou crescimento, mesmo em um ano difícil!

Muitos me perguntam como conseguimos crescer mesmo com tanta dificuldade e isso se deve aos benefícios de se estar dentro de um coworking. Como já citei anteriormente, estar em um espaço colaborativo traz a comodidade de se trabalhar em um ambiente moderno e feito para valorizar as pessoas. Tem também as facilidades de um escritório completo e administrado por terceiros, a um custo muito mais baixo do que se ter um local próprio. Isso certamente atrai novas conquistas.

Outro fator que impulsionou nosso setor foi o crescimento das startups no Brasil. Só em 2015, o segmento cresceu cerca de 30%, segundo dados consolidados da Associação Brasileira de Startups (ABStartups). Em 2016 também não foi diferente, já que o momento de crise impulsiona esse tipo de negócio. Investidores buscam empresas inovadoras e enxutas para receberem esse aporte, pois elas têm maior agilidade para se adaptarem as mudanças e criarem soluções e oportunidades em momentos de crise econômica.

Por conta desses fatores, 2017 promete ser de expansão dos espaços colaborativos no país. Ainda não há números e projeções especificando isso, mas a conjuntura econômica do país contribuirá nesse sentido. Creio então que seja o momento dos gestores de coworking analisar seus planejamentos para 2017 e buscar formas de absorver e contribuir para toda essa expansão que está por vir, pois como diz a velha e conhecida frase - é na crise que surgem as oportunidades. Então vamos aproveitá-las!

