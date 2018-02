'É essencial que reformemos a Previdência para retirar privilégios', diz Eunício

Último a discursar na abertura do ano legislativo, o presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira (MDB-CE), disse que não se deve admitir uma reforma da Previdência que prejudique aqueles que têm menos condições na sociedade brasileira.

"É essencial que reformemos, sim, a Previdência para eliminar privilégios, muitas vezes, injustificáveis. Não podemos admitir uma reforma que prejudique aquelas que têm menos condições, como o agricultor, pessoas com necessidades especiais e aqueles que recebem apenas um salário mínimo", defendeu. "São os privilégios que desequilibram o sistema previdenciário".

Eunício ainda falou sobre as eleições deste ano. Segundo ele, "a vontade do eleitor mostrará que demonizar a política não serve a nenhum propósito". "Vontade do eleitor mostrará que a política é o único caminho", resumiu.