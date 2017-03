'É a notícia que eu mais queria dar', diz Temer no Twitter sobre Caged

Depois de ter anunciado que o mercado de trabalho criou mais de 35 mil vagas formais de emprego em fevereiro, interrompendo uma sequência de 22 meses de saldos negativos, o presidente Michel Temer comemorou o resultado no Twitter e disse: "É a notícia que eu mais queria dar".

"O emprego está voltando", afirmou o presidente. "Com a retomada do emprego, os brasileiros se sentem mais participantes da cidadania. São empregos com carteira. Isso é só o começo", reforçou.

Pela primeira vez desde que assumiu o governo, Temer convocou jornalistas para anunciar resultados de emprego com carteira assinada no Brasil. Os dados do Caged vinham sendo divulgados somente pela internet. Quando havia alguma coletiva, quem participava era o ministro do Trabalho, e a última vez que isso aconteceu foi no governo de Dilma Rousseff, com o então ministro Manoel Dias.

