Dyogo: resultado do leilão de usinas da Cemig ficou dentro de previsão com ágio

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, avaliou, nesta quarta-feira, 27, em entrevista ao Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), que o resultado do leilão do período da manhã de quatro usinas hidrelétricas da Cemig ficou dentro das expectativas de ágio na venda. Segundo ele, o resultado corrobora as previsões de receitas que o governo fez para o leilão e que foram incluídas no relatório de avaliação de receitas e despesas.

Ao longo dos últimos meses, analistas consideraram otimistas a previsão de R$ 11 bilhões. O resultado mostrou um valor superior, de R$ 12,130 bilhões. "Desde o começo do ano, falávamos que iria dar certo o leilão. Foi confirmado pelos fatos", disse Oliveira.

Segundo ele, o governo teve muita cautela nos valores colocados. Com o ágio, o governo eleva em R$ 1,13 bilhão a mais a previsão de receitas para este ano, reforçando o caixa.

