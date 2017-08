Dyogo: placar da votação sobre Temer dá mais segurança para avanço nas reformas

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, avaliou nesta sexta-feira, 4, que o placar da votação esta semana da denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, na Câmara mostra uma "força muito grande" do governo na casa e dá a equipe econômica mais segurança para avançar com a agenda de reformas, disse em rápida entrevista a jornalistas após fazer palestra em evento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em São Paulo.

Ele afirmou que a reforma da Previdência é a principal agenda da equipe econômica e o ideal é que as medidas sejam votadas pelos parlamentares o mais rápido possível. "O governo está colocando essa reforma como prioridade da agenda do Congresso também. Vamos tratar a questão dos tempos, dos momentos, nas próximas semanas com as lideranças da Câmara."

Dyogo disse que a reforma da Previdência é a medida mais importante para a melhora da situação fiscal do Brasil. "Sem estabilização fiscal, corremos sérios riscos na área econômica e de desenvolvimento ao longo do futuro do País", disse ele, ressaltando que as mudanças na aposentadorias são fundamentais para a continuidade do crescimento econômico. "Há consciência disso no governo, nas lideranças políticas."

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na quinta-feira, 3, que a expectativa é que a reforma da Previdência seja aprovada até outubro. Nesta sexta, Dyogo afirmou que considera esse prazo factível.

