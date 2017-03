Dyogo Oliveira viaja para eventos do BID no Paraguai

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, participa no próximo fim de semana da 58ª Reunião Anual da Assembleia de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da 32ª Reunião Anual da Assembleia de Governadores da Corporação Interamericana de Investimentos, que serão realizadas em Assunção, no Paraguai.

A viagem de Dyogo Oliveira começa na sexta-feira, dia 31 de março, e termina no domingo, 2 de abril. As informações estão na edição desta terça-feira, 28, do Diário Oficial da União (DOU).

