Dyogo Oliveira evita comentar operação da PF envolvendo BNDES

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, não quis comentar a Operação da Polícia Federal, deflagrada nesta sexta-feira, 12, que investiga supostas irregularidades no repasse de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) para a JBS. O BNDES é vinculado à pasta comandada por Dyogo.

"Não posso fazer nenhum comentário", disse o ministro, após cerimônia que marcou o primeiro ano do presidente Michel Temer no cargo.

Dyogo fez um rápido comentário sobre o período, como a redução da inflação, melhora do saldo da balança comercial e o avanço de reformas no Congresso Nacional. "Estamos agora iniciando a retomada do crescimento econômico. A partir de agora, vamos ver indicadores se tornando positivos e a economia voltando a crescer", afirmou.

