Dyogo não vê problema na tramitação da repatriação e acredita em aprovação

Mesmo com a indicação de que o novo projeto de repatriação será votado apenas depois do Carnaval no Senado, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, reafirmou o otimismo sobre a aprovação do texto que deverá aumentar a arrecadação de impostos. "A notícia que temos é que o projeto será aprovado brevemente no Senado e, portanto, poderemos contar com essa receita este ano", disse.

Em entrevista para anunciar a retomada de obras paralisadas, Dyogo Oliveira comentou que o texto está "tramitando de maneira até célere no Congresso".

O ministro lembrou que o texto foi aprovado no Senado no fim do ano passado, foi apreciado e aprovado com menos de um mês da nova legislatura da Câmara e, como houve alteração, voltará ao Senado com expectativa de rapidez na tramitação.

