Dyogo faz apelo para parlamentares se esforçarem para votar reforma este ano

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, fez um apelo a deputados que se esforcem para votar a reforma da Previdência ainda este ano. "Se houver adiamento das discussões, perderemos o crescimento no ano que vem, perderemos emprego, no câmbio, nos juros, isso será péssimo", alertou, após participar de audiência pública na Comissão Mista de Orçamento (CMO) sobre o déficit da Previdência.

"Advogo e peço muito a todos os parlamentares que façam um esforço de tratar dessa questão ainda este ano, é uma sinalização muito importante para o País para garantir a retomada do crescimento", disse o ministro.

Apesar de o governo ainda não ter os 308 votos necessários para aprovar a proposta, ele se mostrou otimista. "A casa dia aumenta a adesão e o convencimento dos parlamentares para votar a reforma", afirmou Dyogo Oliveira.

O ministro admitiu, porém, que o governo precisa reforçar a comunicação sobre a reforma e a explicação das regras para conseguir a aprovação da proposta.

Mais cedo, ainda na audiência pública, ele disse que quem é contra a reforma da Previdência está defendendo o aumento futuro de impostos. "É a tradução do que dizem, embora eles não tenham coragem de dizer", afirmou. "Estamos em grande encruzilhada, podemos pegar trilho de países que se desenvolvem ou daqueles que se perderam no caminho", emendou o ministro.

Crescimento

Sobre a possibilidade de o governo revisar suas projeções de crescimento, Oliveira adiantou que hoje a melhor estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2017 seria em torno de 1%.

Para 2018, o ministro do Planejamento disse que não é a intenção do governo fazer revisão na projeção oficial atual de 2%, mas reconheceu que as estimativas do mercado, em torno de 2,5%, são "razoáveis".