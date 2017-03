Dyogo: economia está em processo claro e fundamentado de retomada de crescimento

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse acreditar que a economia brasileira está em processo de retomada e que não gerará inflação por algum tempo. Com a avaliação de que o uso da capacidade instalada ainda é baixo e já há aumento da intenção de investimento, o ministro prevê que a economia voltará a crescer sem pressão nos preços.

"As intenções de investimento, apesar do baixo uso da capacidade, estão se recuperando para um nível neutro. Isso mostra que não só teremos inflação baixa, como teremos inflação baixa por mais tempo", disse em evento do Council of the Americas organizado na capital federal. "Não teremos processo de 'stop and go'. Tivemos uma recessão forte e teremos uma recuperação gradual, mas continuada. Teremos espaço para recuperar sem pressionar preços por algum tempo."

A uma plateia de empresários e investidores, Dyogo Oliveira defendeu que a economia brasileira já está em "processo claro e bem fundamentado de retomada do crescimento". "Essa retomada não será muito rápida, será gradual. Mas será continuada e sem processo de idas e vindas. Por ser continuado, o processo vai fortalecer a confiança e o ciclo de investimentos."

O ministro citou a safra agrícola recorde, o aumento da produção de papelão ondulado e a retomada da geração de empregos como sinais desse processo de retomada da economia.

