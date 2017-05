Dyogo diz que governo está otimista com avanço da reforma da Previdência

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse nesta terça-feira, 9, que a sua opinião é pouco relevante para os assuntos internos da Comissão Especial da Reforma da Previdência, mas afirmou esperar que os deputados concluam a votação dos destaques ao relatório do deputado Arthur Maia (PPS-BA) na sessão desta terça. "Precisamos que a comissão avance para que a proposta vá ao plenário da Câmara. Estamos otimistas e acho que vai ocorrer tudo bem. O cenário é de que haverá conclusão hoje", afirmou após participar de um seminário sobre gestão de riscos na sede do Ministério.

Segundo o ministro, o relatório de Arthur Maia é bastante equilibrado e atendeu as demandas do Congresso sem alterar os pontos principais da reforma.

"O relatório permite que tenhamos uma Previdência passível de ser financiada pelo Estado nos próximos 20 a 30 anos. A reforma foi muito flexibilizada, mas ainda entrega um resultado importante", completou Dyogo.

