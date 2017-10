Dyogo diz que enviará ajustes no Orçamento até a semana que vem

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou nesta quinta-feira, 19, que enviará até o fim da semana que vem as modificações no Orçamento de 2018. A declaração foi dada após encontro com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE).

"O presidente do Senado perguntou do envio da peça complementar da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Falei a ele que estamos preparando tudo para o final da próxima semana", disse Dyogo Oliveira.

O envio é necessário para ajustar as despesas do governo à nova meta fiscal, que permite déficit de até R$ 159 bilhões no ano que vem.

Questionado se acredita na aprovação da medida, Dyogo disse estar confiante. "Eu sou sempre muito cuidadoso ao falar de processo legislativo, mas tenho muita confiança de que o congresso vai atender aos nossos pedidos e avançar com nossas propostas", disse Dyogo.