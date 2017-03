O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, informou ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que o corte do Orçamento será anunciado na quarta-feira, 22, às 16 horas. Segundo ele, o governo não tomou ainda todas as decisões e por isso o tamanho do contingenciamento ainda não está tomado.

Dyogo Oliveira informou que o corte será do tamanho necessário ao cumprimento da meta fiscal.

