Dyogo diz estar confiante em aprovação da reforma da Previdência no 1º semestre

Apesar de parlamentares aliados já admitirem que a reforma da Previdência só deverá ser votada pelo Congresso Nacional no segundo semestre, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse estar confiante na aprovação do projeto ainda no primeiro semestre.

"Estamos confiantes que com essa semana a mais teremos mais tempo de mostrar aos parlamentares a importância da reforma", afirmou.

Dyogo disse também que o Planejamento ainda não tem uma previsão para o crescimento do Produto Interno Brunto (PIB) no primeiro trimestre, mas que as previsões de crescimento entre 0,7% e 0,8% feitas pelo mercado "são boas projeções".

