Dyogo destaca processo de valorização das ações das estatais federais

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, avaliou nesta terça-feira, 4, que há um processo importante de valorização das ações das empresas estatais federais no mercado financeiro. Segundo ele, nos últimos meses houve uma convergência do valor de mercado das empresas estatais em relação ao valor de registro contábil.

O ministro também destacou o processo de redução do endividamento das empresas ao longo de 2016. Entre 2009 a 2015, porém, o endividamento das empresas estatais saltou de R$ 142 bilhões para R$ 544 bilhões.

O volume de dividendos pagos pela empresas ao Tesouro Nacional atingiu R$ 11,6 bilhões em 2016, com uma queda de 60% ante 2012 (ano de pico).

O aporte de capital da União nas empresas estatais somou no ano passado R$ 6 bilhões.

