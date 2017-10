Dúvidas quanto à reforma tributária pesam e bolsas de NY fecham em baixa

Dúvidas em torno da reforma tributária e resultados corporativos abaixo do esperado fizeram com que os mercados acionários americanos fechassem em queda nesta quarta-feira, 25, com papéis de bancos e de tecnologia em forte contribuição no movimento baixista.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,48%, aos 23.329,46 pontos; o S&P 500 recuou 0,47%, aos 2.557,15 pontos; e o Nasdaq perdeu 0,52%, aos 6.563,89 pontos.

Uma série de balanços abaixo do esperado provocaram um recuo amplo nas ações americanas nesta quarta-feira, enviando os índices acionários para baixo durante quase todo o pregão. Os resultados das empresas americanas têm sido sólidos, mas após vários trimestres de ganhos fortes, alguns analistas vêm advertindo que as expectativas estão mais altas, o que pode limitar a alta nos mercados acionários.

"Grandes resultados não surpreendem mais os investidores", afirmou o diretor de soluções comerciais de ETFs na WallachBeth Capital, Mohit Bajaj. Até o momento, quase um terço das empresas que compõem o S&P 500 reportaram seus balanços trimestrais até o momento e aproximadamente 73% dessas companhias superaram as expectativas, de acordo com a FactSet.

As perdas das bolsas de Nova York foram impulsionadas, durante a tarde, por dúvidas em torno da reforma tributária dos Estados Unidos. O deputado republicano Kevin Brady (Texas) apontou alguns pontos de discórdia entre os congressistas do partido sobre a questão. Um deles é a criação de uma quarta faixa de imposto para pessoas físicas, por exemplo, é defendida pelo presidente da Câmara, o republicano Paul Ryan, mas não há consenso em torno da questão, de acordo com Brady.

Outra questão a ser debatida é o plano de aposentadoria conhecido como 401(k). Brady, que é um dos autores do projeto da reforma tributária a ser apresentado na próxima semana, se recusou a excluir mudanças no plano. O movimento, no entanto, vai contra o desejo de Donald Trump, que havia afirmado, em seu perfil no Twitter, na segunda-feira, que "não haverá mudanças no 401(k)". Durante a tarde, no entanto, Trump recuou e disse que está disposto a negociar a questão. Fonte: Dow Jones Newswires