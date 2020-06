Ducati do Brasil se prepara para a reabertura

A partir deste mês, toda a rede de concessionárias Ducati inicia o processo de reabertura oficial das lojas. Cada uma de acordo com as regras municipais de retomada.

Em São Paulo, por exemplo, a estimativa é que as lojas voltem a funcionar de forma normal durante o mês de junho. Para auxiliar nesta retomada, a Ducati Motor Holding lançou mundialmente o programa Ducati Cares e que agora passa a ser implementado no Brasil.



O foco do programa Ducati Cares está em fornecer diretrizes a serem adotadas para que os ducatistas possam se sentir à vontade e em segurança ao voltar a frequentar a sua concessionária local.



O núcleo do programa consiste em uma série de ações e precauções que todo revendedor Ducati implementará para garantir a segurança dos visitantes dos revendedores. Várias medidas, como indicações sobre distâncias seguras, desinfetantes, máscaras e outras precauções, serão implementadas e comunicadas a todos os ducatistas, tanto na própria concessionária quanto por meio de canais on line.