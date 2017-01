Dsembolsos do BNDES em 2016 somam R$ 88,3 bilhões

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desembolsou R$ 88,3 bilhões para projetos de investimento em 2016, um recuo nominal (sem descontar a inflação) de 35% em relação ao ano anterior, quando os desembolsos atingiram R$ 135,9 bilhões.

O volume de aprovações e consultas encolheu no período, informou a instituição em entrevista coletiva. No mês de dezembro o montante liberado atingiu R$ 11,8 bilhões.

No ano passado, foram aprovados R$ 79,2 bilhões em financiamentos, e as consultas atingiram R$ 110,4 bilhões. No caso das aprovações, o tombo foi de 28%, enquanto no das consultas foi de 11%, informou o BNDES.

